Karaman'da kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
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Karaman'da kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

01.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:19
Karaman'da kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

'da polisin düzenlediği operasyonda kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Karaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kimliği açıklanmayan bir şahıs tarafından yılbaşı gecesi kaçak ve sahte alkol satışı yapılacağı yönde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şahısla birlikte 125 litre rakı, votka ve viski ile 21 adet alkol yapımında kullanılan alkol kitleri ele geçirdi. Ele geçirilen içkilere imha edilmek üzere el konulurken, şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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