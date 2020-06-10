Karaman'da kaçak sigara operasyonu Karaman'da düzenlenen operasyonda, 22 bin adet boş makaron, tütün ile tıbbi ilaç ve maske ele geçirildi.

Karaman'da düzenlenen operasyonda, 22 bin adet boş makaron, tütün ile tıbbi ilaç ve maske ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, rutin yol uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaman-Mersin kara yolunda şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 220 bin adet boş makaron, 21 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 65 adet TABDK bandrolü, 4630 adet değişik marka tıbbi ilaç ve 300 adet tıbbi maske ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, kamyonda bulunan 2 kişi hakkında adli ve yasal işlem başlatıldı. Kaynak: AA