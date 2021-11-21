Karaman'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Karaman'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Karaman'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Morcalı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler kaçak kazı yapan M.K., A.D., S.A, T.M, S.Ç ve Ş.M'yi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında bir adet iş makinesi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Karaman'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Karaman'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

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