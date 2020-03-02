Karaman'da kaçak içki operasyonu
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Karaman'da kaçak içki operasyonu

Karaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

02.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:10
Karaman'da kaçak içki operasyonu

'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri A.Ç.'nin kentteki tekel bayilerine sahte içki sattığı yönünde bilgi almasının ardından çalışma başlattı.


Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler A.Ç.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, toplam bin 260 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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