Karaman'da kaçak içki operasyonu
Karaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Karaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri A.Ç.'nin kentteki tekel bayilerine sahte içki sattığı yönünde bilgi almasının ardından çalışma başlattı.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler A.Ç.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, toplam bin 260 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA