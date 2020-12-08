Karaman'da kaçak avlananlara 61 bin 417 lira ceza

Karaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak av yaparken yakalanan 52 kişiye, toplam 61 bin 417 lira para cezası kesti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, il genelinde 183 avcının kontrol edildiği, usulsüz avcılık yapan 52 kişiye 61 bin 417 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda 1 otomobil ve 3 av tüfeğine el konulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde özellikle merkez ilçe Nunu Vadisi ve Ermenek ilçesi yaban keçisi alanlarında Jandarma Komutanlığı ekipleri ile iş birliği içerisinde fotokapanlar ve drone ile kaçak avcılığın önüne geçilmektedir. Fotokapanlar ve drone ile tespit edilen kişilerin kimlik belirleme çalışmaları devam etmekte olup bu kişilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal