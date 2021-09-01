Karaman'da kaçak avlanan 83 kişiye 273 bin 448 lira ceza verildi
Karaman'da kaçak avlanan 83 kişiye 273 bin 448 lira ceza uygulandı.
Karaman'da kaçak avlanan 83 kişiye 273 bin 448 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü ekipleri, il sınırları içerisinde av koruma kontrol faaliyeti yaptı.
Ekipler, kırsal alanlarda avlandığını tespit ettiği 83 kişiyi yakaladı.
Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 273 bin 448 lira idari para cezası uygulandı.
Avda kullanılan 5 araca ve 6 tüfeğe de el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal