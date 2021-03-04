Karaman'da kaçak avlanan 54 kişiye 198 bin 503 lira ceza verildi

Karaman'da kaçak avlandıkları gerekçesiyle 54 kişiye 198 bin 503 lira ceza uygulandı.

Karaman'da kaçak avlandıkları gerekçesiyle 54 kişiye 198 bin 503 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü ekipleri, il sınırları içerisinde ocak ve şubat ayılarında av koruma kontrol faaliyeti yaptı.

Ekipler, kırsal alanlarda avlandığını tespit ettiği 54 kişiyi yakaladı.

Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 198 bin 503 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal