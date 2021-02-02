Karaman'da kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin 32 lira ceza verildi
02.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:31
Karaman'da kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin 32 lira ceza uygulandı.
Karaman'da kaçak avlanan 41 kişiye 106 bin 32 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü ekipleri, il sınırları içerisinde ocak ayında av koruma kontrol faaliyeti yaptı.
Ekipler, kırsal alanlarda avlandığını tespit ettiği 41 kişiyi yakaladı.
Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 106 bin 32 lira idari para cezası uygulandı.
Avda kullanılan 6 yarı otomatik tüfeğe el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal