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Karaman'da kaçak alkol operasyonu

Karaman'da kaçak alkol operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da polisin düzenlediği kaçak alkol operasyonunda el yapımı kaçak içki ele geçirildi.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da polisin düzenlediği kaçak alkol operasyonunda el yapımı kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), ekipleri kaçak alkol ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı. Daha önceden tespit edilen 11 ikamet ile 2 işyerinde arama yapan ekipler, 7 adet 5 litrelik etil alkol, 15 şişe el yapımı viski, 6 şişe el yapımı rakı, 5 şişe viski kiti ile 50 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - KARAMAN

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