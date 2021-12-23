Son dakika haberleri! Karaman'da kaçak alkol operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Karaman'da kaçak alkol operasyonu

Son dakika haberleri! Karaman'da kaçak alkol operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Karaman'da polisin düzenlediği kaçak alkol operasyonunda el yapımı kaçak içki ele geçirildi.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da polisin düzenlediği kaçak alkol operasyonunda el yapımı kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), ekipleri kaçak alkol ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı. Daha önceden tespit edilen 11 ikamet ile 2 işyerinde arama yapan ekipler, 7 adet 5 litrelik etil alkol, 15 şişe el yapımı viski, 6 şişe el yapımı rakı, 5 şişe viski kiti ile 50 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

(Mehmet Dağlı-İHA)

Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada (2)

Öğretmenden, öğrenciye tokat ve yumruklu dayak kamerada (2)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title