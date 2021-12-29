Karaman'da jandarma ekipleri, "Güven ve Huzur" uygulaması yaptı - Haberler
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Karaman'da jandarma ekipleri, "Güven ve Huzur" uygulaması yaptı

Karaman'da jandarma ekipleri,
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da jandarma tarafından yapılan "Güven ve Huzur" uygulamasında 7 kişi yakalandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da jandarma tarafından yapılan "Güven ve Huzur" uygulamasında 7 kişi yakalandı.

Karaman Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar jandarma karakoluna götürüldü.

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AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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