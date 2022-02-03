Karaman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler
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Karaman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA, Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Kızıltaş yönetimindeki 70 ED 102 plakalı işçi taşıyan minibüs, Karaman-Karapınar kara yolunun 35. kilometresinde devrildi.

Sürücü Kızıltaş, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Minibüsteki Osman R, Selman Ö, Sami A, Mehmet A. ve İlyas S. yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kızıltaş'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Minibüsün bölgedeki bir taş ocağında çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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