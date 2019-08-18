Karaman'da işçi servisi devrildi: 16 yaralı
Karaman'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 işçi yaralandı.
Karaman'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 işçi yaralandı.
Recep Öztürk yönetimindeki 70 HE 278 plakalı servis midibüsü, Karaman-Ereğli kara yolunun 5. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bisküvi fabrikasında çalışan 16 işçi yaralandı.
Kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.