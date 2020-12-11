İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

11.12.2020 22:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:26

Karaman'da işçi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı.

Karaman'da işçi minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kuyucu idaresindeki 70 FT 084 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize sanayi yolunda, Veysel Şenuysal yönetimindeki 70 FU 715 plakalı işçi minibüsü ile çarpıştı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Azim Çetinkaya araçta sıkıştı.

Çetinkaya, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sürücü Kuyucu, Çetinkaya ve minibüste bulunan 3 işçi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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