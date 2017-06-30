Karaman'da İş Merkezinin Giriş Çatısında Yangın

Karaman'da bir iş merkezinin giriş çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.



Olay, Yeşilada Mahallesi Mut Caddesi üzerinde bulunan ve Kent Konseyi Başkanlığının bulunduğu Sabahattin Özer İş Merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş merkezi girişinin çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, poliste çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN