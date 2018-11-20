Karaman'da İş Kazası: 1 Yaralı
Karaman'da, tamir ettiği TIR'ın kupasının altında kalan makas ustası yaralandı.
Karaman'da, tamir ettiği TIR'ın kupasının altında kalan makas ustası yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki Orta Anadolu Sanayi Sitesi'nde makas ustalığı yapan Halil Ataş, 70 HC 561 plakalı tırı tamir ederken, kupayı havaya kaldıran hava hortumu kopunca tırın kupasının körüğü aşağı indi.
Ataş, kupanın altında kalırken, yardımına 20 metre uzaklıktaki Karaman İtfaiye Müdürlüğü'nde nöbet tutan görevliler yetişti.
İtfaiye ekibince sıkıştığı yerden kurtarılan Ataş, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.