Karaman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Karaman'da çalıştığı inşattaki havalandırma boşluğuna düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Urgan Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan kalıp ustası Fethi Demir, dengesini kaybederek, yaklaşık 15 metre yükseklikteki havalandırma boşluğundan beton zemine düştü.

Demir, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Belinde kırık olduğu belirtilen Demir'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal