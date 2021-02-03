Karaman'da "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantısı" yapıldı

Karaman'da "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması Toplantısı" yapıldı.

Piri Reis Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş'in açılış konuşmasıyla başladı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık da Karaman turizminin tanıtımına önemli katkı sağlayacak olan toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Karaman'ın sonradan il olmasının dezavantajlarını her zaman taşımakla birlikte gerek coğrafi gerek tarih içindeki yeri ve önemi ile bu dezavantajı bertaraf etme yönünde büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vali Işık, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanan genelgede 2021 yılını UNESCO tarafından Yunus Emre yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle 2021 yılının 'Bizim Yunus' diye anılması ve 'Dünya Dili Türkçe' diye bir kampanyanın başlatılmasına karar verildiği görülmektedir. Bu anlamda 2021 yılı Karaman yılıdır. Yunus Emre'nin doğduğu şehir ve aynı zamanda 'Türkçe'den başka dil konuşulmaya' diyen Karamanoğlu Mehmet Beyin hükümdarlığını yaptığı ildir. Hititlerden başlayarak Atatürk'e kadar ulaşan tarih dönemi içindeki kültürel zenginlikleri içinde barındıran bununla birlikte tabiat güzelliklerinin eşsizliği ile bütünleşen turizm potansiyelinin doğru değerlendirebilmek için yapılan bu toplantıya katkı veren Bakanlık yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen tarafından ajansın faaliyetleri ve ülke genelinde yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Türkmen, her ildeki kültür ve turizm envanterlerinin ortaya çıkarılması ve dijital ortamda tanıtılmasını sağlamak için başlatılan çalışların Karaman'ın da turizm yol haritasının ortaya çıkarılacağını söyledi.

Toplantının devam eden bölümünde ajans yetilileri tarafından yapılan sunumda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının faaliyetleri, illerin turizm potansiyelinin dünyaya aktarılması için destinasyonlarının sahip olduğu yaşam tarzı ve sunduğu deneyimi seyahat edenlere aktarımına olanak sağlayan "Go Turkey" platformu hakkında bilgi verildi.

Toplantıya, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş, Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Karaman'da faaliyet gösteren turizm ve seyahat acentelerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin