Karaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

Karaman'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Esentepe İlkokulunda düzenlenen programda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi.

Kovid-19'a karşı devlet olarak her türlü imkanın sağlandığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Her türlü hijyen ekipmanı okullarımızda mevcut, maske ve koruyucu her türlü ürün şuan okullarda var. Bize düşen çocuklarımızı korumak, kollamak. Bu arada şunu da ifade edeyim ben aşının propagandasını yapmak istemiyorum ancak bilimsel olarak konuşuyorum ki bugün hastanemizde hastalığa yakalananların yüzde 70'i aşısız olanlar. Yüzde 80'ni yoğun bakımda yatan yine aşsızı olanlar. Bu bütün olanların artık son hale gelenlerin ise aşısız olanları ise yüzde 90. Bunun için aşı konusunda biraz daha hassas davranmamızı istirham ediyorum."

Yapılan konuşmaların ardından dördüncü sınıf öğrencileri birinci sınıf öğrencilerine "hoş geldiniz" çiçeği verdi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve yapılan gösterilerin ardından tören sona erdi.

Programa, Vali Işık'ın yanı sıra, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, kurum müdürleri ve veliler katıldı.