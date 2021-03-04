Karaman'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında, kontrollü normalleşme süreci dolayısıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldığı belirtildi.

Kentte Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda bazı kararlar alındığı aktarılan açıklamada, bu doğrultuda, açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ayrıca internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri ile hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerlerinin yüzde 50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında açılmasına, karar verdiği kaydedildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerinin ifade edildiği açıklamada şunlara yer verildi:

"İlimizde halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılımı 30 kişi ile sınırlı olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocağı ve kantinlerin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu iş yerleri için yer alan esaslara uyulmak kaydıyla faaliyet gösterebilecek. Bakkal, büfe ve manavların açılış saatleri 05: 00 olacak. Tekel büfeleri/bayileri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde kendileri için belirlenen usul ve esaslar ile açılış ve kapanış saatlerine uymak koşulu ile faaliyet gösterebilmesine, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde kapalı olmasına karar verildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin