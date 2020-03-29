Karaman'da İl Pandemi Kurulu toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan İl Pandemi Kurulu, Karaman Valisi Fahri Meral'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan İl Pandemi Kurulu, Karaman Valisi Fahri Meral'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantının başında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıda, pandemi sırasında yapılacak çalışmaların belirlenmesi, salgının toplumdaki etkisini azaltmak ve salgından etkilenenlerin en az zarar görmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan bakanlıklar ile kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının pandemiye yönelik görev ve sorumluluklarının yanı sıra pandemi konusunda alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda, dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs salgının önlenmesi ve durdurulmasına yönelik olarak Karaman'da alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Fahri Meral, koronavirüs tehdidine karşı Valilik olarak gereken tedbirleri aldıklarını belirterek, vatandaşların kurallara titizlikle riayet etmelerini isteyerek, bu süre içerisinde zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA