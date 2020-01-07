Karaman'da İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı

07.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:26

Karaman'da, 2020 yılının ilk il müdürleri toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Meral valilik toplantı salonunda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvuruların kurumlar tarafından değerlendirilerek başvuruların titizlikle takip edilmesi konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 2019 yılının son ayında yayınlanan eylem planında, kurumların ocak ayı itibariyle kendileriyle ilgili eylem planında yer alan görevlerin yerine getirileceğini ve çalışmalarına başlayacağını dile getiren Meral, devletin kurum müdürlerinden kurumlarının kendi görev alanlarıyla ilgili yaşanacak sıkıntılara anında müdahale ederek yerinde ve zamanında çözmelerini istedi.

Kaynak: AA