Karaman'da iki yeni okul

Karaman'da yapımı tamamlanan 21 derslikli Rafet Nas İmam Hatip Ortaokulu ve 13 derslikli Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Ortaokulu'nun yeni eğitim yılında faaliyete geçeceği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, yaptığı açıklamada, ilde eğitim öğretim faaliyetlerinin daha iyi imkanlarla sürdürülebilmesi için Karaman'a iki yeni okul kazandırıldığını belirtti.

Okullara isimleri verilen iki şahsiyetin de örnek alınması gereken kişiler olduğunu belirten Kurt, okulun yapımını üstlenen hayırsever iş adamı Rafet Nas'a da eğitime sağladığı destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Özel Harekat Polisi Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın görevi başındayken yaptığı kahramanlıklar ve şehadetinin, adının yaşatılacağı okulda eğitim alan öğrenciler başta olmak üzere millet tarafından asla unutulmayacağını ifade eden Kurt, şehidi rahmetle yad ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA