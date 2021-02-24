Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
24.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:04
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Koray Salman yönetimindeki 42 ADK 552 plakalı otomobil, Alacasuluk Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda, Ayşenur Eker'in kullandığı 34 AJE 295 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal