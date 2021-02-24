Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

24.02.2021 19:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:04

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Koray Salman yönetimindeki 42 ADK 552 plakalı otomobil, Alacasuluk Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda, Ayşenur Eker'in kullandığı 34 AJE 295 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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