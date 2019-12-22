Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

22.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:48
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, ilçenin Bağlar mevkisindeki bağ yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.G. (42) yönetimindeki 70 AAB 118 plakalı otomobil ile M.A.G. (40) idaresindeki 70 DU 165 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle, otomobillerde bulunan M.K. (13), V.G.(19) ve Y.A. (70) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi ve Karaman Özel Selçuklu Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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