Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

22.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:40
Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Burhan (42) yönetimindeki 70 AAB 118 plakalı otomobil, Bağlar mevkisindeki bağ yolunda Mehmet Ali Gezen (40) idaresindeki 70 DU 165 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle, otomobillerde bulunan Melih Kaan (13), Veli Gezen (19) ve Yusuf Atabay (70) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi ve Karaman Özel Selçuklu Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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