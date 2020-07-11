Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
11.07.2020 19:09 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:21
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
AHatice Koraşoğlu (40) yönetimindeki 70 HC 580 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde, Ümit Oruç idaresindeki 70 AAE plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Koraşoğlu yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: AA