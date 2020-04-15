Karaman'da iki lisede sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiliyor Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve gönüllü öğretmenleri, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve gönüllü öğretmenleri, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Temizel Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Karademir ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Selçuk, üretilen maskelerden ilk 200'ünü İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun'a teslim etti.

Verdikleri destekten dolayı eğitim camiasına ve tüm gönüllü kuruluşlara teşekkür eden Kurşun, bu süreçte en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin, yine yurttaşların desteğiyle ortaya çıktığını belirtti.

Çalışkan ise sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının aciliyeti ve 3D üretimin kısmen yetersiz ve maliyetli kalması sonucu meslek okullarının bir araya gelerek PVC Plastik malzemeden tasarladıkları siperlikleri seri halde üreterek, sağlık çalışanlarına ve emniyet mensuplarına ulaştırdıklarını aktardı.

Okullarda öğrenci olmaması nedeniyle idareci ve gönüllü öğretmenlerle hijyenik koşullarda, kısa zamanda çok fazla malzeme üretildiğini dile getiren Çalışkan, bu seri üretim çalışmasını gerçekleştiren meslek liselerindeki gönüllü çalışan öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Karademir de bu hızlı ve pratik yöntemle sağlık çalışanlarına ve emniyet mensuplarına destek vermeyi hedeflediklerini belirterek, meslek liselerinin ülkenin lokomotifi olduğunu ve bu salgın sürecinde bir kez daha öneminin anlaşıldığını kaydetti.

Selçuk ise meslek liselerince Türkiye'nin her yerinde maske, tulum, hijyenik kabin ve siperlik üretildiğini vurgulayarak, ülkenin, meslek liselerinden çıkan nitelikli çalışanlara ihtiyaç duyduğunun bir kez daha anlaşıldığına dikkati çekti.

Kaynak: AA