Karaman'da iki köy karantinaya alındı
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Karaman'da iki köy karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman'da iki köy karantinaya alındı

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köylerinde, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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