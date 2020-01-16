Karaman'da iki katlı ev yandı
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Karaman'da iki katlı ev yandı

Karaman'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

16.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 22:25
Karaman'da iki katlı ev yandı

'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.


Abbas Mahallesi 350. Sokak'ta Ramazan Öztoprak'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekipler yaklaşık bir saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Evde bulunan köpek ve çok sayıda muhabbet kuşu yangında telef oldu.


Binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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