Karaman'da iki bina karantinaya alındı
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Karaman'da iki bina karantinaya alındı

Karaman'da iki ayrı apartmanda yaşayanların korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine binalar karantinaya alındı.

Karaman'da iki bina karantinaya alındı
30.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:01

Karaman'da iki ayrı apartmanda yaşayanların korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine binalar karantinaya alındı.

Konuyla ilgili olarak valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Siyahser Mahallesi 941. Sokak'taki 7 numaralı bina ile 939. Sokak'taki 6 numaralı binanın karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamanın devamında, kararın, binalardaki sakinlerin bazılarında Covid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle alındığı belirtildi. Binalara giriş çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi. Her iki binaya da giriş çıkışların olmaması için önlerinde polis ekibi beklerken, kapılarına da güvenlik şeridi çekildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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