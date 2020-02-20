Karaman'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
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Karaman'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Karaman'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

20.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:26
Karaman'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığını tespit ettiği Afganistan uyruklu G.M.A'yı yakaladı. Ekipler şahsın üzerinde 60 gram eroin ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı diğer bir operasyonda da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen G.T. ve D.T. yakalandı. Ekipler şahısların üzerinde 9 adet uyuşturucu hap ile 36 gram esrar ele geçirdi.


Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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