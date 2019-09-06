Karaman'da iki apartman arasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

06.09.2019 12:30

Karaman'da iki bina arasındaki boşlukta bulunan çöplerin alev alması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.



Yangın, Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki apartman arasındaki boşluktan dumanları yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadı. Yangının atılan sigara izmaritinden dolayı çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA