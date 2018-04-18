Karaman'da İçme Suyu Çalışmaları

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İbrala Barajı İçme Suyu ve Terfi Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Tesisleri ziyaret eden Çalışkan, Devlet Su İşleri (DSİ) ve yüklenici firma yetkilileriyle görüşerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Barajdan çıkan suyun tesislere gelerek aşama aşama tatlı suya dönüşeceği tüm bölümleri gezen Çalışkan, şunları kaydetti:

"Tüm hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği tatlı su, inşallah bu yaz mevsimi içerisinde tüm musluklardan akacak. Bu proje sayesinde şehrimizde uzun yıllar içme suyu problemi ortadan kalkacak ve vatandaşlarımız çok daha sağlıklı, kaliteli, temiz ve damak tadına uygun tatlı suya kavuşacak."