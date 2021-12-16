Karaman'da huzurevi sakinleri yeni kimlik kartlarına kavuşuyor - Haberler
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Karaman'da huzurevi sakinleri yeni kimlik kartlarına kavuşuyor

Karaman'da huzurevi sakinleri yeni kimlik kartlarına kavuşuyor
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında Ahmet Mete Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan vatandaşlar, ikamet ettikleri huzurevinde ziyaret edilerek yeni kimlik kartları için müracaatları alındı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında Ahmet Mete Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan vatandaşlar, ikamet ettikleri huzurevinde ziyaret edilerek yeni kimlik kartları için müracaatları alındı.

Huzurevinde kalan yaşlı vatandaşların kimlik kartı başvuruları Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın öncülüğünde İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Arif Cansaran ve Nüfus Müdürlüğü personelleri tarafından yapıldı.

Kimlik başvurusu işlemlerinin tamamlanmasının ardından huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Işık, kimlik kartlarını yeni sistemle daha kullanılabilir olduğunu ve bununda hayatın birçok alanında insanlarımızın işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Vali Işık, şunları kaydetti:

"Sizleri de düşünerek sizlerin yorulmaması ve bürokratik işlemlere maruz kalmamanız için bugün tüm Türkiye'de yaygın hale gelen bir kamu hizmetini sizin ayağınıza getirdik. Bugün yeni kimlik kartlarınız için görevli arkadaşlarımız müracaatlarınızı alacak. En yakın zamanda da yeni kimlik kartlarınıza kavuşacaksınız. Böylelikle kamu hizmetlerinden daha kaliteli ve daha hızlı bir şekilde yararlanabileceksiniz. Sizler hizmetin en güzeline layıksınız. Hepinize sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temenni ediyorum."

Karaman'da huzurevi sakinleri yeni kimlik kartlarına kavuşuyor

Karaman'da huzurevi sakinleri yeni kimlik kartlarına kavuşuyor

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AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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