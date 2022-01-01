Karaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da polisi görünce kaçmaya başlayan şüphelinin hırsızlık olayının faili olduğu ortaya çıktı.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde şüpheli şahıslar bulunduğu ihbarı alan polisler kaçmaya çalışan M.A'yı yakaladı. M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ederken şüphelinin o bölgede bir işyerinden de hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin işyerinden çaldığı 1108 paket sigara işyeri sahibine teslim edildi.

Adliyeye getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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