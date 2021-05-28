Karaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Karaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Karaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karaman'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Akpınar köyünde bir evden hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye gelen aracın N.T'ye kiralandığını belirledi.

Tespit edilen aracı takibe alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüpheliyi aracı temizlemek için yol kenarında durdurduğu sırada gözaltına aldı.

Yapılan aramada 4 gram metamfetamin ile bir miktar eroin ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin daha önce merkeze bağlı 4 köy ile Kazımkarabekir ilçesine bağlı 3 köyde hırsızlık yaptığı belirlendi.

Zanlının ifadesi doğrultusunda harekete ekipler, çalıntı malzemeleri hurdacılardan ve sanayideki spot mal satan bazı dükkanlardan toplayarak sahiplerine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Karaman'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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