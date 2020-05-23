Karaman'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı Karaman'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Karaman'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yeşildere Jandarma Karakolu ekipleri, merkez Taşkale köyü mermer ocakları bölgesinde, şüpheli bir aracın gezdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüpheli aracı İnsuyu mağarası yolunda durdurdu. Yapılan aramada, araçtaki zanlıların Karaman Orman İşletme Şefliğine ait fidanların etrafını çeviren demir kazıkları çaldıkları tespit edildi.

Araçta bulunan V.A. (25), M.A. (44), Ö.U. (38) ve T.U. (50) gözaltına alındı.

MOBESE ve fotokapan görüntülerini de inceleyen ekipler, şüphelilerin Taşkale Afet Evleri bölgesinde, bir mermer ocağından 700 metre kablo çaldıklarını da belirledi.

Zanlıların, "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "öldürme" suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.A, M.A. ve Ö.U. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA