Karaman'da hırsızlık iddiası Karaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Dereköy'de İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait Fikret Ünlü Atış Poligonunda hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine Karaman Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı incelemede poligona ait 11 trap makinesi, 8 kalorifer peteği, 4 musluk, 15 pencere korkuluğu ve 1 demir kapının çalındığı tespit etti.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından hırsızlık olayının M.U. (30) tarafından gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA