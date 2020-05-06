Karaman'da, hırsızlar girdikleri ağıldan 4 kuzuyu çaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karaman'da, hırsızlar girdikleri ağıldan 4 kuzuyu çaldı

Karaman'da, hırsızlar girdikleri ağıldan 4 kuzuyu çaldı
06.05.2020 03:23 | Son Güncelleme: 06.05.2020 03:23

Karaman'da kimliği belirsiz hırsızlar girdikleri ağıldan 4 adet kuzuyu çalarak kayıplara karıştı.

Karaman'da kimliği belirsiz hırsızlar girdikleri ağıldan 4 adet kuzuyu çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı, gece saat 01.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1220. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bitişindeki ağılda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. ağılındaki 4 adet kuzusunun yerinde olmadığını görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı hırsızlık ekibi ağılda inceleme yaparak olay yeri inceleme ekibini istedi. Olay yeri inceleme ekibi kuzuların bulunduğu ağılda ve çevresinde parmak izi çalışması yaptı.

Polis, kuzuları çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Haber
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haber
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haber
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haber
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haber
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haber
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Diyarbakır'da 2015 yılında boşaltılan Orduevi için yıkım kararı alındı
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı
Gündüz vakti alkol alan şahıs yoldan geçenlere saldırdı
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Demet Akalın Gülşen Yüksel
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Futbol Ankara
Şu an buradasınız: Karaman'da, hırsızlar girdikleri ağıldan 4 kuzuyu çaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 04:07:02. #1.15#
title