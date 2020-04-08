Karaman'da hayvan hırsızlığı iddiası Karaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Karaman'da hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ayrancı ilçesi Ağızboğaz köyünde yaşayan S.Ö., ahırından 42 küçükbaş hayvanın çalındığını fark edince, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, çalınan hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler olayla ilgili yaptıkları çalışmada, hayvanların N.C. ve Y.B. tarafından çalındığını tespit etti.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.C.'ye ev hapsi cezası verilirken, Y.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA