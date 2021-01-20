Karaman'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı
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Karaman'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı

20.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:06
Karaman'da hastanenin güvenlik görevlisini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden özel güvenlik görevlisini bacağından bıçaklayan şüpheli cezaevine gönderildi.

Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde hasta yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden özel güvenlik görevlisini bacağından bıçaklayan şüpheli cezaevine gönderildi.

Şüpheli Erdi U'nun emniyetteki işlemleri sona erdi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün gece Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hasta yakınları arasındaki tartışmayı önlemek için müdahalede bulunan hastanenin özel güvenlik görevlilerinden Abdullah Sağtürk, hasta yakını Erdi U. tarafından bacağından bıçaklanmış, şüpheli kısa sürede gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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