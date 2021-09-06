Karaman'da hastane önündeki ambulansı kaçıran alkollü kişinin ehliyetine el konuldu

Karaman'da tedavi için geldiği hastanenin önündeki ambulansı kaçıran ve alkollü olduğu belirlenen kişinin ehliyetine el konuldu.

Karaman'da tedavi için geldiği hastanenin önündeki ambulansı kaçıran ve alkollü olduğu belirlenen kişinin ehliyetine el konuldu.

İddiaya göre, tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından darbedilen Rıza Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Rıza Y, acil servis önünde bekleyen ambulansı çalıştırarak kaçmaya başladı. Ambulans şoförü, polis ve hastanenin güvenlik görevlileri ambulansın peşinden koşarak hastane bahçesinde aracı durdurdu.

Ambulanstan indirilen Rıza Y, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Rıza Y'nin yapılan alkol testinde 2,25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ambulansı kaçırdığı ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için hakkında soruşturma başlatılan Rıza Y'ye alkollü araç kullanmaktan bin 340 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Sağlık görevlilerinin kendisini evine götürmediğini ileri süren Rıza Y'nin ambulansı bu yüzden kaçırdığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal