Karaman'da Hastane Alt Geçidi Tamamlanıyor

Karaman Belediyesi tarafından hastane önünden yapılan yaya alt geçidi tamamlanıyor.



Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, devlet hastanesi önünde yoğun yaya ve araç trafiği nedeniyle oluşan karmaşanın alt geçit projesiyle sona ereceğini belirtti. Başkan Çalışkan, "Devlet Hastanesi önünde yayaların karşıdan karşıya geçişlerini daha güvenli bir hale getirmek için başlattığımız alt geçit projesinin büyük bir kısmı tamamlandı. Hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın rahat kullanımı için içerisinde asansör sistemi bulunan alt geçitte ayrıca ticari faaliyetlerin yapılabileceği 46 metrekarelik dört adet de dükkan bulunacak. Ekiplerimiz alt geçit çalışması nedeni ile bir süredir kapalı olan cadde üzerindeki asfaltlama çalışmalarını tamamlandı ve hastane önündeki cadde trafiğe açıldı. Alt geçit içerisindeki çalışmaları da mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak, yaya alt geçidini Karamanımızın hizmetine sunacağız" dedi. - KARAMAN