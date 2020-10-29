Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
29.10.2020 18:59 | Son Güncelleme: 29.10.2020 19:02
Karaman'da hafif ticari aracın çaptığı yaya ağır yaralandı.
Karaman'da hafif ticari aracın çaptığı yaya ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Saadettin A. (34) idaresindeki 70 BF 875 plakalı hafif ticari araç, Hisar Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Mortaş'a çarptı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mortaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Saadettin A, polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal