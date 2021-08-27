Karaman'da hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
Karaman'da hafif ticari aracın, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı.
Karaman'da hafif ticari aracın, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı.
Hasan G. idaresindeki 42 ESD 23 plakalı hafif ticari araç, Karaman-Ereğli karayolunun 10. Kilometresinde, yol kenarında park halinde bulunan İbrahim E.S. yönetimindeki 66 ABA 039 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Ayşe S. yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağılık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal