Karaman'da gösteri ve yürüyüşler geçici olarak yasaklandı
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Karaman'da gösteri ve yürüyüşler geçici olarak yasaklandı

25.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:32
Karaman'da gösteri ve yürüyüşler geçici olarak yasaklandı

Karaman'da gösteri yürüyüşü, oturma eylemi ve çadır kurma gibi etkinlikler bir ay süreyle yasaklandı.

Karaman'da gösteri yürüyüşü, oturma eylemi ve çadır kurma gibi etkinlikler bir ay süreyle yasaklandı.

İl sınırlarında kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaygınlaşmasının önüne geçilmesi amacıyla bazı yasak ve tedbirler alındı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl sınırları içerisinde yapılacak tüm toplantı ve gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler 25 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren bir ay süre ile yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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