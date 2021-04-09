Karaman'da Gençlik Merkezi üyelerinden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi tarafından, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi tarafından, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Karaman Gençlik Merkezi personeli ve üye gençler tarafından yapılan organizasyonda 155 polis imdat hattına olay ihbarında bulunuldu.

Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan gençlik merkezine kısa sürede gelen ekipler, Türk bayrakları ve pankartlarla karşılandı.

Burada Emniyet Genel Müdürlüğü logolu pasta kesilerek polis ekiplerinin haftası kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle böyle bir organizasyon yaptıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, şunları kaydetti:

"İlimizde görev yapan ekiplerimize bu anlamlı haftada bir sürpriz yapmak istedik. Amacımız polisimizin her zaman yanında olduğumuzu göstermekti. Kurulduğu günden bu yana vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerinin korunması gibi görevleri başarıyla yerine getiren Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin