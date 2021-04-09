Karaman'da Gençlik Merkezi üyelerinden polis ekiplerine sürpriz kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da Gençlik Merkezi üyelerinden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da Gençlik Merkezi üyelerinden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi tarafından, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezi tarafından, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Karaman Gençlik Merkezi personeli ve üye gençler tarafından yapılan organizasyonda 155 polis imdat hattına olay ihbarında bulunuldu.

Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan gençlik merkezine kısa sürede gelen ekipler, Türk bayrakları ve pankartlarla karşılandı.

Burada Emniyet Genel Müdürlüğü logolu pasta kesilerek polis ekiplerinin haftası kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle böyle bir organizasyon yaptıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, şunları kaydetti:

"İlimizde görev yapan ekiplerimize bu anlamlı haftada bir sürpriz yapmak istedik. Amacımız polisimizin her zaman yanında olduğumuzu göstermekti. Kurulduğu günden bu yana vatan toprağının her bir köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerinin korunması gibi görevleri başarıyla yerine getiren Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karaman'da Gençlik Merkezi üyelerinden polis ekiplerine sürpriz kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:42:16. #1.14#
title