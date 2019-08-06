06.08.2019 03:13

Karaman'da gençler arasında 'Yan bakma' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

KARAMAN'da yolda karşılaşan iki grup genç arasında iddiaya göre 'Yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Çeltek Mahallesi'ndeki Karaman Kalesi'nin dış surları yanında meydana geldi. Beytullah Yanık (18) ve aynı yaştaki arkadaşı Rıdvan Ersin Y., kalenin dış surlarının yanında yürüdüğü sırada Cengiz Ali Y. (19), kuzeni Murat Y. (18) ve arkadaşı Uğur Ç. (18) ile karşılaştı. İddiaya göre iki grup arasında 'Neden yan bakıyorsun?' diyerek tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler, birbirlerine bıçakla saldırdı.

Beytullah Yanık, Rıdvan Ersin Y., Cengiz Ali Y., Murat Y. ve Uğur Ç., aldıkları bıçak darbeleri sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Boynundan yaralanan Beytullah Yanık, tedavi altına alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Uğur Ç. ve Cengiz Ali Y. de yapılan ilk tedavilerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA