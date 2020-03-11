Karaman'da gaziler öğrencilerle buluştu Karaman'da gaziler, kentteki ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Karaman'da gaziler, kentteki ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.



İlk olarak Vali Ali Akan İlkokulu'nu ziyaret eden gaziler, öğrenciler tarafından asker selamı ile karşılandı.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, gazilerin birlik, beraberlik ve bayrak için kendi canlarından, kanlarından vazgeçmiş örnek kişiler olduğunu söyledi.



Vatanını, bayrağını ve milletini korumak için her türlü fedakarlığı göstermiş gazilerin ve şehitlerin örnek hayatlarının bilinmesini önemsediklerini vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:



"Dün Çanakkale, Trablusgarp, Kore, Kıbrıs gibi birçok farklı coğrafyada bazen ülkesini savunmak bazen de zulüm altındaki insanların kurtuluşu için bulunan askerlerimiz, bugün de sınırlarımızın ötesinde ülkemizi korumak için canı pahasına görev yapmaktadır. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken gazilerimize de daima minnettar olacağız. Gelecek nesillerin, ülkesi için fedakarlıklarda bulunan kahramanları yakından tanımasını sağlayacak bu önemli çalışmaya katıldıkları için gazilerimize teşekkür ediyorum."



Daha sonra gaziler, Piri Reis ve Kale İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Kaynak: AA